МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Предсказать развитие ситуации на мировом рынке нефти в следующем году достаточно сложно, но очевидно, что она будет непростой для всех, полагает глава "Транснефти" Николай Токарев. Цены на нефть растут на ожиданиях по спросу и ослаблении доллара

"Мы, конечно, все варианты просчитываем, у нас есть и "а", и "б", и "в" там всякие… Потому что обстоятельства складываются так, что четко предсказать, как будет обстановка на рынке складываться в следующем году, достаточно сложно. Но то, что она будет непростой и для покупателей, и потребителей нашей нефти, для наших нефтяников, это очевидно", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Токарев подчеркнул, что компания готова к различным вариантам развития ситуации. "Мы готовы, мы знаем, что делать, когда нужно будет делать, когда не нужно будет делать. В данном случае это не создает какой-то серьезной проблемы", — сказал он.

Токарев отметил, что сегодня значительные объемы российской нефти переориентированы на Азиатско-Тихоокеанский рынок, Китай, Индию. Но построить нефтепровод, как, например, ВСТО-1 за 4 года, сегодня, по его словам, сложнее, требуется дополнительное количество нефтеперекачивающих станций. "Увеличить еще нужно будет подводящие нефтепроводы с центральной части России, потому что увеличение объемов на Козьмино предусматривает, что нефть надо будет забрать откуда-то. Потому что взять ее на месте там просто неоткуда. Эта история непростая, но она реализуемая", — сказал Токарев.

Для реализации проектов у компании на сегодняшний день есть все необходимое, добавил глава "Транснефти". "У нас… коридоры есть, энергоснабжение есть, транспортная логистика есть, и персонал на местах. Это упрощает задачу намного", — сообщил он. По его словам, с железнодорожной станции Мегет в Иркутской области через год можно будет направлять железнодорожным транспортом в Китай от 3 до 7 миллионов тонн нефти, в зависимости от обстановки.

"То есть Восточное направление сегодня выглядит таким образом — оно загружено, есть возможность и перспективы расширения, и в случае необходимости и целесообразности это все можно будет сделать", — заключил Токарев.