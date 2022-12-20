МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Польский топливный концерн Orlen принял решение не продлевать на следующий контракт с "Роснефтью" на поставки "черного золота", прекратит работу с "Татнефтью" при введении антироссийских санкций. Об этом сообщила официальный представитель компании Эдита Олькович.
Шестой пакет ограничений Европейского союза, предусматривающий эмбарго на нефть из России, вступил в силу 5 декабря.
"Orlen не будет продлевать долгосрочный контракт, который истекает в январе 2023 года", — подчеркнула она.
Отмечается, что договор с российской компанией истекает в январе следующего года.
Кроме того, добавила Олькович, Orlen в момент введения санкций "разорвет" контракт с "Татнефтью", по которому Польша получает 200 тысяч тонн "черного золота" в месяц.
По словам пресс-секретаря, на НПЗ концерна поступает только 30 процентов российской нефти.
https://1prime.ru/oil/20221220/839242799.html
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