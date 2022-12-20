МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Польский топливный концерн Orlen принял решение не продлевать на следующий контракт с "Роснефтью" на поставки "черного золота", прекратит работу с "Татнефтью" при введении антироссийских санкций. Об этом сообщила официальный представитель компании Эдита Олькович. В Совфеде спрогнозировали снижение объема нефтегазовых доходов России

Шестой пакет ограничений Европейского союза, предусматривающий эмбарго на нефть из России, вступил в силу 5 декабря.

"Orlen не будет продлевать долгосрочный контракт, который истекает в январе 2023 года", — подчеркнула она.

Отмечается, что договор с российской компанией истекает в январе следующего года.

Кроме того, добавила Олькович, Orlen в момент введения санкций "разорвет" контракт с "Татнефтью", по которому Польша получает 200 тысяч тонн "черного золота" в месяц.

По словам пресс-секретаря, на НПЗ концерна поступает только 30 процентов российской нефти.