БЕРЛИН, 20 дек — ПРАЙМ. Германия не будет покупать российскую нефть в следующем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономики ФРГ. В "Транснефти" предрекли непростую ситуацию на мировом рынке нефти

Во вторник глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что его компания уже получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" от Польши и Германии на следующий год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок.

"Нефтеперерабатывающие предприятия в Лойне и Шведте больше не будут заказывать российскую нефть в новом году", — сообщил представитель Минэкономики.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на январь НПЗ в Шведте забронировал соответствующие мощности для казахстанской нефти в трубопроводной системе.

"Таким образом, это не заявка на нефть, а бронь на транспортировку нефти, которая необходима, например, для прохождения казахской нефти", — пояснил собеседник агентства.

Немецкое правительство 16 сентября сообщило, что проведет переговоры с кабмином Казахстана о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте. В том же месяце министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков не исключил возможности проведения таких переговоров в случае поступления запросов, однако добавил, что "это, конечно, вопрос транзита", так как "у Казахстана нет прямой границы с Европейским союзом".