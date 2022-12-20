МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на ситуацию с коронавирусом в Китае, а также ожидают статистики по запасам "черного золота" в США.

По состоянию на 20.42 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,03%, до 78,98 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 75,08 доллара.

Инвесторы с опасением следят за ситуацией с коронавирусом в Китае, где сохраняется высокая заболеваемость и строгие карантинные меры. В таких условиях экономика КНР замедляется, что приводит к снижению спроса на нефть.

Кроме того, в среду в 18.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 декабря. Аналитики полагают, что показатель снизился на 0,2 миллиона баррелей, до 423,9 миллионов баррелей.

Ранее США сообщили, что намерены закупить 3 миллиона баррелей нефти для пополнения запасов в стратегическом резерве страны. Отмечалось, что поставка запланирована на период с 1 по 28 февраля 2023 года. Закупка нефти для стратегических резервов станет первой с начала их использования администрацией президента США Джо Байдена в 2022 году для стабилизации цен на рынке.

14 декабря минэнерго страны сообщило, что запасы нефти в стратегическом резерве США за неделю по 9 декабря опустились на 4,7 миллиона баррелей, до 382,3 миллиона, таким образом, показатель опустился до минимального значения с недели по 6 января 1984 года, когда запасы в стратегическом резерве составляли 380,7 миллиона баррелей.