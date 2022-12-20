МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Германия не указывала в заявке, что бронирует транзитные мощности нефтепровода "Дружба" под казахскую нефть и не подтверждала законтрактованные у Казахстана объемы, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин. Нефть дешевеет в ожидании статистики по запасам в США

"Немецкая сторона просто отправила заявку, но не говорила, что это под казахскую нефть. Но так как поляки тоже отправили заявки и подтвердили, что у них есть законтрактованные объемы нефти на будущий год — и от "Роснефти", и от "Татнефти" (а то, что законтрактовано, они будут обязаны покупать, как они говорят, если не будет запрета со стороны ЕС), то, соответственно, мы сделали такой же вывод относительно и немцев", — сказал Демин.

Теперь Германия заявляет, что они контрактуют объемы "Дружбы" под казахскую нефть, добавил он. "Но с нами никто переговоры не вел о том, что они собираются отправлять нефть в Германию. Не говоря уже об объемах. Немецкая сторона тоже ничего не говорила про это", — отметил Демин.

Советник президента "Транснефти" подчеркнул, что возможность транзита казахской нефти по "Дружбе" в ФРГ зависит, в первую очередь, от решения правительства РФ, а также от готовности самих казахских производителей осуществлять поставки в Германию.

Во вторник глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что его компания уже получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" от Польши и Германии на следующий год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок.

Позднее Минэкономики ФРГ заявило, что Германия не будет покупать российскую нефть в следующем году. В ведомстве уточнили, что по состоянию на январь НПЗ в Шведте забронировал соответствующие мощности для казахской нефти в трубопроводной системе. Таким образом, это не заявка на нефть, а бронь на транспортировку нефти, которая необходима, например, для прохождения казахской нефти.