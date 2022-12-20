ДОХА, 20 дек — ПРАЙМ. Страны-участницы сделки ОПЕК+ анализируют ситуацию на нефтяном рынке только на основе рыночных данных, оставляя политические вопросы за рамками анализа, заявил в интервью Саудовскому агентству новостей SPA министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. Нефть дешевеет в ожидании статистики по запасам в США

"Мы не политизируем решения ОПЕК+ и держим политические вопросы за рамками нашего анализа и ожиданий рыночной конъюнктуры, мы ориентируемся только на рыночные основы, что позволяет нам объективнее и яснее оценивать ситуацию, а это, в свою очередь, повышает к нам доверие", — отметил министр.

Он привел в пример, как в начале украинского кризиса некоторые аналитики ожидали потери больших объемов поставок свыше трех миллионов баррелей в сутки, что вызывало резкие колебания на рынке, и в этих условиях ОПЕК+ обвинили в несвоевременном реагировании на кризис, но ожидаемого дефицита предложения не произошло. Кроме того, Аль Сауд назвал "правильным" принятое в октябре решение ОПЕК+ о сокращении добычи, которое подверглось резкой критике и обвинениям в политической мотивации. "Однако в очередной раз оказалось, что решение ОПЕК+ было правильным для поддержания стабильности нефтяного рынка и нефтяной отрасли", — добавил он.

При этом, по мнению министра, политизация статистики и прогнозов вызывает замешательство на рынке, приводит к неправильным толкованиям, которые способствуют необоснованным потрясениям на рынке. Он считает, что у стран в составе ОПЕК+ "нет иного выбора, кроме как действовать на опережение перед лицом множества ситуаций, вызывающих неопределенность на рынке", — заключил министр.