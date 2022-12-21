МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, снизились по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Цены на нефть сохраняют стабильность в преддверии новогодних каникул

Как в среднем считают 11 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 10-16 декабря снизились на 300 000 баррелей. Пять аналитиков прогнозируют сокращение запасов, а шесть — их увеличение. Оценки варьируются от —6,5 млн баррелей до +4,7 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в среду, в 15.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, выросли на 1,3 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —2 млн баррелей до +3,5 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе оставались без изменений. Оценки варьируются от —2,7 млн баррелей до +2,7 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, выросла на 0,2 процентного пункта, до 92,4%. Прогнозы варьируются от снижения на 0,8 процентного пункта до повышения на 2,5 процентного пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали падение запасов нефти на отчетной неделе на 3,1 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 4,5 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 830 000 баррелей, согласно источнику.