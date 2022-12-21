МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. В планах стран Запада обсудить дальнейшее снижение предельной цены на российскую нефть, рассказала в интервью агентству Reuters первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. СМИ: потолок цен на газ в Европе грозит усилением энергетического кризиса

Она подчеркнула, что страны, которые поддержали инициативу о потолке цен, собираются обсуждать ужесточение мер.

"Вашингтон продолжит использовать санкции и экспортный контроль, чтобы встать на пути у российской цепочки поставок и способности производить оружие", — добавила она.

Потолок цен, в соответствии с которым нефть из России должна стоить не дороже 60 долларов за баррель, вступил в действие с 5 декабря. В тот же день вступило в силу эмбарго Евросоюза. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.

Предполагается, что предельную цену будут пересматривать раз в два месяца. В каждом случае ее будут устанавливать на пять процентов ниже рыночной, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства. Первый пересмотр запланирован на январь.

Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, со своей стороны, отметил, что Россия не примет подобные ограничения даже если придется сократить добычу. По его словам, лимит цен — это вмешательство в рыночные инструменты, а Москва готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.