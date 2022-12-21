МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Тегеран начал производить 3 миллиона баррелей нефти в день, сообщил в среду на заседании правительства министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
Ранее ежедневное производство нефти в республике колебалось между 1-2 миллионами баррелей нефти.
"Иран начал производить 3 миллиона баррелей нефти в день… Также благодаря примененным инновациям ежедневный объем производства легких фракций нефти увеличился на 200 тысяч баррелей", – приводит слова Оуджи агентство Tasnim.
https://1prime.ru/oil/20221221/839250651.html
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