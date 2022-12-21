МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Запад, вероятно, в будущем снизит предел цены на российскую нефть, но незначительно, чтобы не допустить резкой разбалансировки нефтяного рынка, такое мнение высказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Минфин США назвал возможным снижение потолка цен на нефть из России

Накануне первый замминистра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Вашингтон вместе с партнерами будет в дальнейшем договариваться о более низких ценах на российскую нефть. По его версии, в ноябре, еще до введения потолка, бюджет России получил меньше средств от нефтяной отрасли, чем в октябре, при сохранении добычи почти на прежнем уровне.

"Исходя из комментариев заместителя главы минфина США в СМИ на эту тему, логика в том, чтобы продолжать оказывать давление на РФ и ее бюджет через ограничение экспортных доходов. Правила потолка, установленные G7, допускают периодический пересмотр уровня предельной цены. Какое снижение будет — пока можно только фантазировать, можно предположить, что не очень большое, с целью не допустить резкой разбалансировки нефтяного рынка", — сказал эксперт.

При этом, отметил он, пока невозможно оценить, как снижение потолка отразится на продажах российской нефти, поскольку еще даже не ясны последствия вступления этих ограничений в силу 5 декабря, 45 дней переходного периода также не истекли. "Более того, важно понимать, какими будут итоговые ответные действия со стороны РФ — здесь пока тоже нет достаточной определенности", — заключил Скрябин.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах. В пятницу, 16 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в документе согласуются последние детали.