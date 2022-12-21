МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают еженедельную статистику по запасам в США, которые могут показать снижение. Нефть оказалась на грани нервного срыва. Аналитики подвели итоги 2022 года

По состоянию на 13.29 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла 1,25%, до 80,99 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на WTI — на 1,18%, до 77,13 доллара.

Позднее в среду минэнерго США сообщит данные по коммерческим запасам нефти в стране за неделю по 16 декабря. Аналитики полагают, что показатель сократился на 1,7 миллиона баррелей.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что оценивает падение запасов в 3,1 миллиона баррелей, хотя ожидалось более скромное уменьшение — на 0,2 миллиона.

Рынки обратили внимание и на комментарий министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салмана. Он ранее заявил, что считает правильным принятое в октябре решение ОПЕК+ о сокращении добычи, которое подверглось резкой критике и обвинениям в политической мотивации.