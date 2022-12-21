МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают еженедельную статистику по запасам в США, которые могут показать снижение.

Добыча нефти.

Нефть оказалась на грани нервного срыва. Аналитики подвели итоги 2022 года

По состоянию на 13.29 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла 1,25%, до 80,99 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на WTI — на 1,18%, до 77,13 доллара.

Позднее в среду минэнерго США сообщит данные по коммерческим запасам нефти в стране за неделю по 16 декабря. Аналитики полагают, что показатель сократился на 1,7 миллиона баррелей.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что оценивает падение запасов в 3,1 миллиона баррелей, хотя ожидалось более скромное уменьшение — на 0,2 миллиона.

Рынки обратили внимание и на комментарий министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салмана. Он ранее заявил, что считает правильным принятое в октябре решение ОПЕК+ о сокращении добычи, которое подверглось резкой критике и обвинениям в политической мотивации.