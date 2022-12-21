БЕРЛИН, 21 дек — ПРАЙМ. Астана заверила Берлин в том, что он может рассчитывать на поставки нефти по трубопроводу "Дружба", заявил глава минэкономики Германии Роберт Хабек после встречи с министром экономики Казахстана. Заявление Хабека в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix. Эксперт оценил последствия аварии на экспортном газопроводе в Чувашии

"Поставки нефти из Казахстана не подпадают под эмбарго. Где-то неделю назад у меня состоялся хороший разговор с министром энергетики и экономики Казахстана, он сказал: "Вы можете вполне уверенно исходить из того, что Россия даст этим количествам пройти (по нефтепроводу "Дружба" — ред.)"… Однако мы сами не можем быть уверены в этом – как показал пример с поставками газа", — сказал Хабек журналистам, отвечая на вопрос о транспортировке казахстанской нефти по "Дружбе".

Он отметил, что Германия помимо этого развивает стабильное нефтяное снабжение для НПЗ в Шведте через трубопроводы, которые из Гданьска и Ростока ведут нефть, и пока поступает казахская нефть, это снимает нагрузку через эти трубопроводы. "И совершенно логично, что нефть (из Казахстана — ред.) течёт через российский трубопровод", — добавил он.