МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Запасы нефти в стратегическом резерве США за неделю по 16 декабря опустились на 3,6 миллиона баррелей, до 378,6 миллиона, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Минфин США назвал снижение потолка цен на нефть из России возможным

Таким образом, показатель опустился до минимального значения с недели по 30 декабря 1983 года, когда запасы в стратегическом резерве составляли 378,3 миллиона баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 декабря, сократились на 5,9 миллиона баррелей, или на 1,4%, — до 418,2 миллиона баррелей, следует из обзора.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов лишь на 1,7 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 25,2 миллиона с 24,4 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США выросли на 2,5 миллиона баррелей (на 1,1%) — до 226,1 миллиона баррелей. Аналитики ждали роста на 2,1 миллиона. Запасы дистиллятов же снизились на 0,2 миллиона баррелей (на 0,2%) и составили 119,9 миллиона баррелей. Прогнозировалось увеличение на 0,3 миллиона.