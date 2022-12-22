МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают рост среды, когда были опубликованы данные о снижении запасов этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Спекулянты готовятся к кризису: о чем предупреждают нефть и золото

По состоянию на 8.27 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,46%, до 82,58 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на WTI — на 0,56%, до 78,73 доллара.

Ранее в среду вышла статистика коммерческих запасов нефти в США. Так, запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 декабря, сократились на 5,9 миллиона баррелей, или на 1,4% — до 418,2 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов лишь на 1,7 миллиона баррелей. При этом запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума с декабря 1983 года, составив 378,6 миллиона баррелей.

Кроме того, ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман заявил, что считает правильным принятое в октябре решение ОПЕК+ о сокращении добычи.