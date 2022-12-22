МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили темпы роста по сравнению с утренней динамикой до 1,6%, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают оценивать статистику по запасам в США, которая поддерживает котировки "черного золота", а также ослабление доллара. Минфин США рассказал, на какую нефть не распространится действие потолка

По состоянию на 13.26 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,69%, до 83,59 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на WTI — на 1,76%, до 79,67 доллара. Утром нефть дорожала на 0,5%.

Трейдеры продолжают оценивать статистику по запасам из США, которая была опубликована в среду. Так, коммерческие запасы в стране за неделю по 16 декабря сократились на 5,9 миллиона баррелей, прогнозировалось снижение на 1,7 миллиона баррелей. При этом запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума с декабря 1983 года, составив 378,6 миллиона баррелей.

"Сильные данные по запасам нефти, которые вышли на этой неделе в США, Европе и на Ближнем Востоке, помогают ценам на нефть", — цитирует агентство Bloomberg мнение сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Эксперт отмечает, что рынки будут внимательно следить за ослаблением карантина в Китае и динамикой экспорта российской нефти.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 103,95 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе и нефть, что делает их более доступными при покупке в другой валюте.