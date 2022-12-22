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Песков высказался об использовании российской нефти для нужд Украины
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Запад перенаправляет российскую нефть Украине. Представитель Кремля отметил, что мировой... ПРАЙМ, 22.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Запад перенаправляет российскую нефть Украине.
Представитель Кремля отметил, что мировой нефтяной рынок отличается особой спецификой, конечного получателя сложно отследить, поэтому каждый случай необходимо рассматривать отдельно.
"Здесь нужно будет смотреть в каждом конкретном случае", — подчеркнул Песков, говоря о возможном ответе на такие действия.
Ранее стало известно, что Словакия попросила ЕК исключить из-под действия европейских санкций российскую нефть, направляемую на снабжение Украины топливом.
С 5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на импорт нефти из РФ морским путем. Кроме того, с этого дня действует лимит цен в 60 долларов за баррель на морские поставки российского энергоресурса.
Венгрия, Словакия и Чехия добились исключения из санкций на нефть, получив разрешение получать российское топливо по морю в случае прекращения работы нефтепровода.