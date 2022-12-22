МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Запад перенаправляет российскую нефть Украине. Россия согласовывает нюансы ответа на потолок цен на нефть, заявил Песков

Представитель Кремля отметил, что мировой нефтяной рынок отличается особой спецификой, конечного получателя сложно отследить, поэтому каждый случай необходимо рассматривать отдельно.

"Здесь нужно будет смотреть в каждом конкретном случае", — подчеркнул Песков, говоря о возможном ответе на такие действия.

Ранее стало известно, что Словакия попросила ЕК исключить из-под действия европейских санкций российскую нефть, направляемую на снабжение Украины топливом. В Госдуме рассказали, кому придется платить за "потолок" цен на нефть и газ

С 5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на импорт нефти из РФ морским путем. Кроме того, с этого дня действует лимит цен в 60 долларов за баррель на морские поставки российского энергоресурса.

Венгрия, Словакия и Чехия добились исключения из санкций на нефть, получив разрешение получать российское топливо по морю в случае прекращения работы нефтепровода.