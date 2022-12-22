МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) еще на три года продлила соглашение с Saudi Aramco о хранении сырой нефти на острове Окинава. Об этом госкомпания сообщила в четверг. СМИ: Saudi Aramco понизила цены на нефть на январь для Азии и Европы

По условиям соглашения, JOGMEC сдает в аренду компании Aramco 13 национальных резервуаров для хранения сырой нефти на Окинаве. Это позволит саудовской компании хранить около 1,3 млн килолитров сырой нефти в течение следующих трех лет, говорится в заявлении JOGMEC.

В обмен на предоставление Saudi Aramco складских мощностей Япония получает приоритетное право на запасы нефти в чрезвычайных ситуациях.

Договор аренды резервуаров действует с 2010 года и продлевается каждые три года.