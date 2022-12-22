Япония и Saudi Aramco продлили соглашение о хранении нефти на Окинаве
Япония и Saudi Aramco продлили соглашение о хранении сырой нефти на Окинаве на три года
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) еще на три года продлила соглашение с Saudi Aramco о хранении сырой нефти на острове Окинава. Об этом госкомпания сообщила в четверг.
По условиям соглашения, JOGMEC сдает в аренду компании Aramco 13 национальных резервуаров для хранения сырой нефти на Окинаве. Это позволит саудовской компании хранить около 1,3 млн килолитров сырой нефти в течение следующих трех лет, говорится в заявлении JOGMEC.
В обмен на предоставление Saudi Aramco складских мощностей Япония получает приоритетное право на запасы нефти в чрезвычайных ситуациях.
Договор аренды резервуаров действует с 2010 года и продлевается каждые три года.
https://1prime.ru/oil/20221222/839267907.html
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