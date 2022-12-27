МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. "ННК-Сахалинморнефтегаз", дочернее предприятие "Независимой нефтяной компании", как единственный участник аукциона получит лицензию на Байкальский участок углеводородов федерального значения, расположенный на территории Сахалинской области и частично в заливе Байкал Охотского моря, следует из данных торгов. "Белоруснефть" озвучила планы нефтедобычи в стране на 2023 год

Правительство России в октябре распорядилось провести аукцион на этот участок до конца года. Согласно материалам торгов, аукцион должен был состояться 27 декабря, но на него подала заявку только "дочка" ННК.

"Решение аукционной комиссии… предоставить ООО "ННК-Сахалинморнефтегаз" право пользования Байкальским участком недр федерального значения, расположенным на территории Сахалинской области и частично в заливе Байкал Охотского моря, для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, и оформить лицензию на пользование недрами после уплаты окончательного размера разового платежа за пользование недрами в установленном порядке", — говорится в протоколе рассмотрения заявок.

Комиссия утвердила окончательный размер разового платежа — 105 549 148,1 рубля. "ННК-Сахалинморнефтегаз" должна уплатить его в течение 30 дней с момента публикации протокола.

На участке недр площадью 986 квадратных километров имеется углеводородное сырье. Минимальный размер платежа за него составлял 95 953 771 рубль. Извлекаемые запасы и ресурсы нефти, числящиеся на балансе запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2021 года, составляют 0,012 миллиона тонн по категории C1, 0,098 миллиона тонн по категории C2, 4,743 миллиона тонн по категории D0.

Прогнозные ресурсы нефти в пределах участка по состоянию на 1 января 2017 года составляют 6,4 миллиона тонн по категории Dл, 0,3 миллиона тонн по категории D1; газа — 7,4 миллиарда кубометров по категории D1, 2,5 миллиарда кубометров по категории D2; конденсата — 0,3 миллиона тонн по категории D1.