МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Прирост запасов нефти и конденсата по итогам года ожидается на уровне 600 миллионов тонн, газа — 675 миллиардов кубометров, сказали журналистам в Минприроды РФ. "Дочка" ННК получит лицензию на нефтегазовый участок на Сахалине

"Обязательства по выданным лицензиям выполняются в полном объеме и в обозначенные сроки. Прогноз прироста запасов нефти и конденсата за счёт геологоразведки в 2022 году — 600 миллионов тонн, запасов газа — 675 миллиардов кубометров", — сказали в ведомстве.