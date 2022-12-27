Минприроды назвали ожидаемый прирост запасов нефти и конденсата
Минприроды: прирост запасов нефти и конденсата составит 600 миллиона тонн в 2022 году
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Прирост запасов нефти и конденсата по итогам года ожидается на уровне 600 миллионов тонн, газа — 675 миллиардов кубометров, сказали журналистам в Минприроды РФ.
"Обязательства по выданным лицензиям выполняются в полном объеме и в обозначенные сроки. Прогноз прироста запасов нефти и конденсата за счёт геологоразведки в 2022 году — 600 миллионов тонн, запасов газа — 675 миллиардов кубометров", — сказали в ведомстве.
https://1prime.ru/oil/20221227/839323040.html
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