МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут на 1%, в то время как инвесторы реагируют на новости об ослаблении коронавирусных ограничений в Китае, а также на ситуацию с производством нефтепродуктов в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта.

По состоянию на 18.42 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,98%, до 85,33 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,11%, до 80,44 доллара.

Трейдеры с оптимизмом смотрят на решение правительства Китая с 8 января отменить для прибывающих в страну карантин, связанный с пандемией. Постепенное снятие коронавирусных ограничений в Китае положительно влияет на нефтяные котировки, потому что эта мера может повысить спрос на "черное золото", а КНР является одним из крупнейших в мире потребителей и импортеров этого вида сырья.

Кроме того, на нефтяные котировки влияет ситуация в США, где в силу экстремальных погодных условий было прекращено производство бензина и дизельного топлива на двух крупнейших НПЗ — Motiva Port Arthur и Marathon Galveston Bay, что повлияло на объемы предложения сырья.

"Во вторник нефть растет благодаря улучшению прогноза спроса в Китае, а также благодаря экстремально холодной погоде в США, которая повлияла на добычу нефти и газа, а также вынудила закрыть нефтеперерабатывающие заводы, что поспособствовало дальнейшему отскоку нефтяных цен от минимумов начала декабря", — полагает ведущий аналитик XM Раффи Бояджан (Raffi Boyadjian), мнение которого приводит портал MarketWatch.