МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Поставки российских нефти и нефтепродуктов будут запрещены, если в договоре прямо или косвенно предусматрен лимит цены, введенный рядом государств. Однако президент может выдать специальное разрешение на поставки. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Белоусов предрек более легкий год для российской экономики

"Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя", — говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

"Поставки российских нефти и нефтепродуктов, осуществление которых запрещено в соответствии с настоящим указом, могут осуществляться на основании специального решения президента Российской Федерации", — также отмечается в документе.

Также, согласно указу, поставки российской нефти по потолку цен запрещены с 1 февраля 2023 года, дату по нефтепродуктам определит правительство России. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.

Минэнерго РФ поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок, а также предоставлено право по согласованию с Минфином РФ давать официальные разъяснения по вопросам применения указа. Также контроль за исполнением указа возлагается на межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере.

Ранее, в пятницу, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, и готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить 5-7%.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.