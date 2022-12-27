Путин подписал указ о мерах в связи с введением некоторыми странами лимита цен на нефть
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Поставки российских нефти и нефтепродуктов будут запрещены, если в договоре прямо или косвенно предусматрен лимит цены, введенный рядом государств. Однако президент может выдать специальное разрешение на поставки. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
"Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя", — говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
"Поставки российских нефти и нефтепродуктов, осуществление которых запрещено в соответствии с настоящим указом, могут осуществляться на основании специального решения президента Российской Федерации", — также отмечается в документе.
Также, согласно указу, поставки российской нефти по потолку цен запрещены с 1 февраля 2023 года, дату по нефтепродуктам определит правительство России. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.
Минэнерго РФ поручено осуществлять мониторинг соблюдения запрета поставок, а также предоставлено право по согласованию с Минфином РФ давать официальные разъяснения по вопросам применения указа. Также контроль за исполнением указа возлагается на межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью в топливно-энергетической сфере.
Ранее, в пятницу, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, и готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить 5-7%.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
https://1prime.ru/oil/20221227/839328682.html