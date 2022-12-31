ВАРШАВА, 31 дек — ПРАЙМ. Объем российской нефти в импортном портфеле Польши в 2023 году снизится до 10%, заявил председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек. Эксперт дал прогноз по ценам на нефть и газ в новом году

"В январе истекает долгосрочный контракт Orlen на российскую нефть, который мы не продлим. В результате около 90% перерабатываемой нефти будет из-за пределов России", — написал Обайтек в Twitter.

Он отметил, что в вопросе замены российской нефти Польша в основном надеется на поставки из Саудовской Аравии. "Уже несколько лет Orlen налаживает глобальные отношения, диверсифицируя направления. Одним из столпов стабильных поставок является сотрудничество с Aramco", — добавил Обайтек.

Ранее власти Польши заявили, что Orlen не будет продлевать контракт на поставку нефти с "Роснефтью" и прекратит поставки от "Татнефти" в случае введения санкций Евросоюза.

В январе 2023 года истекает контракт Orlen с российским концерном "Роснефть". В соответствии с этим соглашением "Роснефть" поставляет Orlen 300 тысяч тонн нефти ежемесячно. По второму контракту — с компанией "Татнефть" — польский концерн покупает 200 тысяч тонн нефти в месяц, и контракт с этим российским поставщиком заканчивается в декабре 2024 года. В Казахстане предсказали реакцию нефтяных котировок на ценовой "потолок"

В настоящее время 70% сырья для всех НПЗ группы Orlen в Польше, Чехии и Литве поступает не из России.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.

Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство РФ.