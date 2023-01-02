МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. США, продвинув потолок цен на российскую нефть, на самом деле заложили в него далеко идущие расчеты, которые заключаются в попытке вернуть былое влияние на рынок "черного золота", сказал РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. В Госдепе США прокомментировали переговоры Путина и Си Цзиньпина

Он отметил, что из-за проблем в сланцевой индустрии США текущий потенциал добычи нефти там близок к исчерпанию. В 2023 году, скорее всего, рост продолжится, но достигнет пика. При этом еще в 2014-2019 году бурный рост добычи нефти в Соединенных Штатах, оперативно реагирующий на увеличение цен, воспринимался как некий экономический регулятор рынка, идущий в противовес ОПЕК+.

"В этом смысле сланцевая добыча нефти точно перестала играть свою решающую роль. Лишившись этого механизма, сейчас США предлагают новый вариант в виде такого купирования цен на российскую нефть. Поэтому здесь, я думаю, есть, конечно, далеко идущие расчеты", — отмечает эксперт.

Вместе с США западные страны пытаются вернуть себе контроль над рынком, который они утратили еще в начале 70-х годов, когда в полной мере заработала ОПЕК, считает он. "До этого момента они контролировали и основной экспорт, и ценообразование. Конечно, введение потолка цен — это механизм, который работает в той же плоскости", — говорит Белогорьев.

Именно поэтому ОПЕК+ поддержал Россию в своих решениях по нефтяной сделке: введенный против России, этот механизм может из частного превратиться в общее орудие, добавляет эксперт. "Потребитель диктует цены часто, когда предложение превышает спрос. Но тут вопрос, как он диктует: экономический путь или искусственный. И здесь проблема именно в искусственности механизма", — заключает он.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.