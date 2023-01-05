МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила февральские отпускные цены на нефть для Азии и Европы, для США — оставила неизменными, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документы. Средняя цена нефти Urals в 2022 году составила 76,09 доллара за баррель

"Саудовская Аравия понизила февральские цены на нефть для Азии… Ведущий экспортер нефти установил цену на нефть марки Arab Light для северо-западной Европы на 1,5 доллара ниже стоимости барреля марки ICE Brent на февраль, что на 1,4 доллара за баррель ниже цены на январь… Официальные отпускные цены (OSP) для США не изменились", — пишет агентство.

Стоимость Arab Light для покупателей из Азии была понижена на 1,45 доллара, таким образом она будет на 1,8 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai. Стоимость сорта Extra Light сократилась на 2,9 доллара, Super Light – на 2,4 доллара, Medium – на 1 доллар, Heavy – также на 1 доллар.

Для северо-западной части Европы для нефти сорта Light цены были понижены на 1,4 доллара, Extra Light – на 1,8 доллара, Medium – на 1 доллар, стоимость сорта Heavy также на 1 доллар. Для Средиземноморья динамика цен совпала с ценами для северо-западной Европы. Таким образом, Arab Light с поставкой в феврале как для северо-западной Европы, так и для Средиземноморья продается с дисконтом в 1,5 доллара к ICE Brent.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.