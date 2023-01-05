МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером замедляют рост, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на то, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила февральские отпускные цены на нефть для Азии и Европы.

По состоянию на 18.02 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,49%, до 78,22 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 73,03 доллара. Ранее в четверг цены на нефть росли на 2-3%.

Инвесторы обращают внимание на то, что Saudi Aramco понизила февральские отпускные цены на нефть для Азии и Европы. В частности, стоимость нефти марки Arab Light для покупателей из Азии была понижена на 1,45 доллара, стоимость сорта Extra Light сократилась на 2,9 доллара, Super Light – на 2,4 доллара, Medium – на 1 доллар, Heavy – также на 1 доллар. Для Европы цены были понижены на 1,4 доллара для сорта Light, для Extra Light – на 1,8 доллара, для Medium – на 1 доллар, для Heavy — также на 1 доллар.

Кроме того, в четверг министерство труда США опубликовало данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 31 декабря. Показатель неожиданно снизился — до 204 тысяч заявок, с пересмотренного уровня предшествующей недели в 223 тысячи. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на первоначальном уровне прошедшей недели — 225 тысяч заявок.

Также трейдеры обратили внимание на данные аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что число рабочих мест в частных компаниях США в декабре выросло на 235 тысяч. Аналитики ожидали роста лишь на 150 тысяч.

Положительная статистика из США поддерживает котировки американской валюты. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,7%, до 104,98 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на сырьевые товары, в том числе и нефть, что делает их менее доступными при покупке в другой валюте.

Помимо этого, в четверг трейдеры ожидают публикации статистики запасов нефти в США. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагают, что коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 декабря, выросли на 1,2 миллиона баррелей — до 420,2 миллиона.