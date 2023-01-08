МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в 2022 году достигнет около 535 миллионов тонн — на 2% больше, чем годом ранее, сообщил в конце декабря вице-премьер Александр Новак. Но в 2023 году ожидается спад до 490 миллионов тонн, пишет "РГ". Добыча газа и угля в России снизилась за 11 месяцев 2022 года

Издание напоминает, что сокращение добычи вызвано переориентированием поставок нефти и нефтепродуктов с Запада на восток в связи с санкциями и ограничениями со стороны Евросоюза и США.

При этом в статье приводятся данные Центра развития энергетики (Центр РЭ), согласно которым, в декабре прошлого года нефти добывалось столько же, сколько и в ноябре — 10,9 миллиона баррелей в сутки. Вместе с тем после объявления эмбарго со стороны Запада объем поставок сырой нефти за рубеж сократился на 11-13% по сравнению с ноябрем.

В феврале начнет действовать запрет Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов и будет установлен ценовой потолок, который пока не определен. В "РГ" считают, что лимит цен на нефтепродукты может более существенно повлиять на российскую нефтяную отрасль, ведь перенаправить поставки нефтепродуктов гораздо сложнее, чем сырой нефти. По оценке Центра РЭ, которое приводит издание, в первом квартале 2023 года объем первичной переработки нефти в России может сократиться на один миллион баррелей в сутки, что означает и снижение добычи.