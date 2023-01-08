МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Россия могла бы сыграть большую роль в разведке полезных ископаемых и нефтедобыче в Эритрее, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петрос Цеггай. Эксперт рассказал, на сколько поколений хватит мировых запасов нефти

Он пояснил, что в прошлом веке при поддержке СССР в Эритрее был построен нефтеперерабатывающий завод, однако сейчас он уже вышел из строя и восстановлению не подлежит.

"А новый построить – я думаю, Россия будет нам помогать искать нефть, мы уверены, что у нас должна быть нефть – у всех соседей есть нефть. В Эфиопии, в Судане есть. Почему Бог бы не дал Эритрее?" — отметил посол.

При этом он добавил, что нефтедобыча сейчас не является приоритетом для страны.

"Сейчас главное – развивать сельское хозяйство, чтобы себя прокормить. А потом и нефть можно поискать. У нас уже золото добывали и другие ископаемые. Эритрея ими богата, и Россия может играть большую роль в разведке этих ископаемых", — подчеркнул дипломат. Эксперты подсчитали, на сколько сократится добыча нефти в 2023 году

Он пояснил, что в стране, помимо золота и нефти, есть залежи меди и цинка.

"Мы бы хотели, чтобы Россия инвестировала в разведку полезных ископаемых у нас", — заключил Цеггай.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.