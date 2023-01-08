МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Готовность Китая перейти к покупке нефти у стран Персидского залива в юанях приведет к формированию нового мирового энергетического порядка, пишет обозреватель Financial Times Рана Форухар. По мнению аналитика швейцарского банка Credit Suisse Золтана Позара, "Поднебесная намерена переписать правила глобального энергетического рынка". "Ужасное положение". Премьер Японии оценил текущее состояние Европы

В материале отмечается, что встреча президента Си Цзиньпина с главами Саудовской Аравии и Совета сотрудничества стран Персидского залива в декабре 2022 года знаменовала собой "рождение нефтеюаня". Позар подчеркнул, что это событие стало "началом глобальных перемен в контексте планов стран БРИКС отказываться от использования американской валюты".

По прогнозам аналитика Credit Suisse, количество связанных с продажей нефти торговых сделок с оплатой в юанях увеличится, а Китай будет все теснее сотрудничать со странами Персидского залива и в несколько раз увеличит объемы закупаемого у них топлива. Помимо этого, как отмечал сам Си Цзиньпин, в планах Пекина работать над "всесторонним энергетическим сотрудничеством со странами региона".

Это потенциально может включать в себя совместную разведку и добычу в таких местах, как Южно-Китайское море, а также инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимию и пластмассы, отмечается в статье. "Поднебесная рассчитывает на то, что все это будет оплачиваться в юанях на Шанхайской бирже нефти и природного газа уже в 2025 году", — добавила обозреватель Financial Times.

В заключении автор предостерегла, что подъем нефтеюаня наверняка еще больше это подпитает "огонь дедолларизации".

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