Financial Times: переход Китая к покупке нефти за юани знаменует новый энергопорядок в мире
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Готовность Китая перейти к покупке нефти у стран Персидского залива в юанях приведет к формированию нового мирового энергетического порядка, пишет обозреватель Financial Times Рана Форухар. По мнению аналитика швейцарского банка Credit Suisse Золтана Позара, "Поднебесная намерена переписать правила глобального энергетического рынка".
В материале отмечается, что встреча президента Си Цзиньпина с главами Саудовской Аравии и Совета сотрудничества стран Персидского залива в декабре 2022 года знаменовала собой "рождение нефтеюаня". Позар подчеркнул, что это событие стало "началом глобальных перемен в контексте планов стран БРИКС отказываться от использования американской валюты".
По прогнозам аналитика Credit Suisse, количество связанных с продажей нефти торговых сделок с оплатой в юанях увеличится, а Китай будет все теснее сотрудничать со странами Персидского залива и в несколько раз увеличит объемы закупаемого у них топлива. Помимо этого, как отмечал сам Си Цзиньпин, в планах Пекина работать над "всесторонним энергетическим сотрудничеством со странами региона".
Это потенциально может включать в себя совместную разведку и добычу в таких местах, как Южно-Китайское море, а также инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимию и пластмассы, отмечается в статье. "Поднебесная рассчитывает на то, что все это будет оплачиваться в юанях на Шанхайской бирже нефти и природного газа уже в 2025 году", — добавила обозреватель Financial Times.
В заключении автор предостерегла, что подъем нефтеюаня наверняка еще больше это подпитает "огонь дедолларизации".
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https://1prime.ru/oil/20230108/839408816.html