В Минфине подсчитали, как падение нефтяных цен отразится на бюджете
Минфин: при падении цены на нефть до $50 бюджет недополучит свыше двух триллионов рублей
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В Минфине сообщили, что средняя цена нефти российского сорта Urals по итогам 2022 года составила $76,09 за баррель. Это несколько ниже, чем ожидалось, но на 10,3% уровня 2021 года. Об этом пишет ИА Regnum.
В то же время отмечается, что в минувшем декабре на фоне введения нефтяного эмбарго и ценового потолка российская нефть продавалась уже по $50,47 за баррель. Это минимальный уровень с декабря 2020 года.
Согласно расчетам, при цене в $50 за баррель и добыче в 10 миллионов баррелей в сутки, федеральный бюджет России недополучит более двух триллионов рублей.
https://1prime.ru/oil/20230109/839411889.html
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