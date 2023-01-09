МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В Минфине сообщили, что средняя цена нефти российского сорта Urals по итогам 2022 года составила $76,09 за баррель. Это несколько ниже, чем ожидалось, но на 10,3% уровня 2021 года. Об этом пишет ИА Regnum. В Эритрее ожидают помощи от России в разведке нефти

В то же время отмечается, что в минувшем декабре на фоне введения нефтяного эмбарго и ценового потолка российская нефть продавалась уже по $50,47 за баррель. Это минимальный уровень с декабря 2020 года.

Согласно расчетам, при цене в $50 за баррель и добыче в 10 миллионов баррелей в сутки, федеральный бюджет России недополучит более двух триллионов рублей.