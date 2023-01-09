Мировые цены на нефть пошли вверх после ослабления антиковидных мер в Китае
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут после ослабления антиковидных мер в Китае, свидетельствую данные торгов.
По состоянию на 7.51 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,27%, до 79,57 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,38%, до 74,79 доллара.
С начала декабря 2022 года власти КНР постепенно ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые на протяжении трех лет были одними из самых строгих в мире. С 8 января отменены обязательное ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованная изоляция для прибывающих в Китай.
На этом фоне на нефтяном рынке наблюдается рост цен более чем на 1%, поскольку возобновились надежды на рост спроса на топливо.
https://1prime.ru/oil/20230109/839413451.html
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