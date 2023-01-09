МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras усилила меры безопасности на своих НПЗ после угроз в отношении ряда объектов, поступивших на фоне вспыхнувших в стране протестов, передает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных представителей компании. QatarEnergy и Chevron Philips построят крупное нефтехимическое предприятие

По словам источников агентства, угрозы были выявлены разведывательным подразделением Petrobras, отслеживающим сообщения сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в социальных сетях.

Как сообщается, угрозы касались объектов Petrobras в штатах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Парана. Компания работает с местной полицией. Отмечается, что у Petrobras есть частная служба безопасности, которая насчитывает порядка тысячи сотрудников.

По данным Reuters, Patrobras заявила в воскресенье вечером, что все ее объекты и нефтеперерабатывающие заводы работают в обычном режиме.

"Petrobras принимает все необходимые превентивные защитные меры в рамках стандартной процедуры", — приводит агентство заявление компании. Новый президент Бразилии отменил приватизацию госкомпаний

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту — резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.

Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.