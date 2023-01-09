МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили рост до более 3% на фоне ожиданий по спросу в Китае, следует из данных торгов и комментария аналитика. Эксперты предсказали снижение дисконта на российскую нефть

По состоянию на 12.52 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,27%, до 81,14 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 3,47%, до 76,33 доллара.

Рынки с оптимизмом оценивают перспективы нефтяного спроса на фоне мер по ослаблению карантинных ограничений в КНР. С 8 января отменены обязательное ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованная изоляция для прибывающих в Китай. КНР является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поэтому ожидания по экономике страны отражаются на прогнозах спроса на нефть.

"Думаю, что нефть подорожает до 140 долларов за баррель, когда Азия откроется полностью, при условии, что там больше не будет локдаунов", — приводит агентство Франс Пресс слова управляющего хедж-фондами Пьера Андюрана (Pierre Andurand).

Отражается на торгах и удешевление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 103,66 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, что делает их более доступными при покупке в другой валюте.