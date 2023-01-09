МИНСК, 9 янв — ПРАЙМ. В Белоруссии в этом году планируется увеличить объемы нефтяного поисково-разведочного бурения на 65% к уровню прошлого года, передает Белта со ссылкой на компанию "Белоруснефть". Эксперт предрек высокий спрос на нефть минимум до 2040 года

"Белоруснефть" планирует в 2023 году увеличить объемы поисково-разведочного бурения до 165% к уровню 2022-го, сообщили Белта на предприятии", — передает информагентство.

Государственное производственное объединение "Белоруснефть" — белорусская государственная нефтехимическая компания, осуществляющая геологоразведочные работы, разработку, добычу и реализацию нефти и газа в Белоруссии.

По итогам 2022 года в "Белоруснефти" нарастили объем полевых работ по системе ЗD. Так, только на Речицкой площади этот показатель составил 465 квадратных километров, на Салтановской — за 2021-2022 годы выполнена сейсморазведка в объеме 440 квадратных километров. Также просматриваются высокие перспективы открытия новых залежей на Осташковичском нефтяном месторождении. На это указывают результаты бурения последних лет. В планах на этот год — 390 квадратных километров сейсморазведки 3D.

"Не обойдут сейсморазведчики и Майско-Макеевское месторождение. План на этот год — 220 квадратных километров", — сообщает Белта.