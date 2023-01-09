Reuters назвал сроки восстановления нефтедобычи на "Сахалине — 1"
Reuters: добыча нефти на "Сахалине — 1" полностью восстановится через три-четыре недели
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" полностью восстановится через три-четыре недели, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в отрасли.
По словам источника агентства, сейчас добыча на проекте восстановилась до 140-150 тысяч баррелей в сутки, что составляет около 65% мощности, а пикового уровня в 200-220 тысяч баррелей в сутки "Сахалин-1" достигнет через "три-четыре недели".
Оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited, владевший долей в 30%, в марте прошлого года заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле ввел режим форс-мажора, что в итоге к осени остановило добычу газа и нефти, а также отгрузки на экспорт. Президент РФ Владимир Путин в октябре распорядился перевести "Сахалин-1" в российскую юрисдикцию и временно передать управление новым оператором структуре "Роснефти" (20%). Японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%) остались в проекте, американская ExxonMobil покидает его.
https://1prime.ru/oil/20230109/839421903.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.