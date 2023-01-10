МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российская нефть марки Urals торговалась 6 января в Приморске по $37,8 за баррель, что ниже ценового потолка, введенного государствами Евросоюза и G7, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные независимого ценового агентства Argus. Эксперт назвал скрытую цель США в установлении потолка цен на нефть

В агентстве объясняют это возросшей зависимостью России от Индии и Китая в условиях действия введенных Западом ограничений. В сложившейся ситуации Москва, как считают в Bloomberg, вынуждена продавать нефть с дисконтом, чтобы конкурировать с ближневосточными поставками.

По информации Argus, нефть Urals 6 января торговалась в порту Приморск по цене $37,8 за баррель, тогда как эталонный сорт Brent в этот день стоил $78,57 за баррель.