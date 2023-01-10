МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Минэнерго в скором времени разъяснит детали применения ответных мер на введение ценового "потолка" для российской нефти, говорится в телеграм-канале ведомства. СМИ: в 2022 году российские компании увеличили добычу нефти на два процента

"Подробная информация о порядке применения будет опубликована в ближайшее время", — следует из сообщения.

Кроме того, министерство осветит подробности по мониторингу цен и дисконтов. Ведомство не исключает введения дополнительных мер для ограничения возможного дисконта на нефть до уровней, соответствующих рыночным ценам.

Как отмечается в сообщении, президентский указ предполагает отказ от поставок нефти компаниям и физлицам, присоединившимся к лимиту цен. Это касается любых сделок, вплоть до конечного потребителя и трейдеров, подчеркивается в публикации.

Минэнерго заявило, что вмешательство Запада в рыночные механизмы создает угрозы для стабильного энергоснабжения во всем мире, а исправление этой ситуации может потребовать больших усилий. Курс на 100: Китай задал новый тренд в нефтянке

ЕС в рамках антироссийских санкций ввел эмбарго на поставки нефти из РФ по морю, который начал действовать с 5 декабря. В отношении нефтепродуктов ограничения заработают в следующем месяце. Помимо этого, ЕС, G7 и Австралия ограничили цены для морских поставок российского энергоресурса на уровне 60 долларов за баррель.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение западными странами "потолка цен" на нефть. Он предполагает в том числе запрет на поставки топлива, если в контракте предусмотрен лимит цен. Исключения допускаются только на основании специального разрешения главы государства.