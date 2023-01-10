МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Государства G7 планируют ввести два разных "потолка" цен на российские нефтепродукты в зависимости от их стоимости, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на представителя "Семерки". Курс на 100: Китай задал новый тренд в нефтянке

Как уточняется, один уровень будет работать для продукции, торгующейся с премией относительно нефти, а второй – для той, что продается со скидкой.

Агентство подчеркивает, что ограничить цены на нефтепродукты гораздо сложнее, чем на сырую нефть, поскольку ассортимент очень велик, а стоимость продукции зачастую зависит от того, где ее покупают, а не где производят. Так, дизель и керосин обычно стоят дороже нефти, а мазут – меньше.

Страны "Большой семерки" совместно с Евросоюзом и Австралией согласовали лимит цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель, мера начала работать в декабре прошлого года.

В отношении нефтепродуктов "потолок" должен вступить силу в феврале.