НЬЮ-ДЕЛИ, 10 янв — ПРАЙМ. Индия при определенных условиях может ограничить импорт российского "черного золота", пишет издание Telegraph India со ссылкой на анонимных представителей министерства нефти и промышленности страны. G7 хочет ввести два "потолка" цен на российские нефтепродукты, сообщили СМИ

По сообщению издания, индийские власти следят за дальнейшей санкционной политикой Евросоюза в отношении энергоресурсов из России, так как потолок цен не оказал существенного влияния на экспорт сырья в страну.

Западные санкции против российского "черного золота", предполагающие установление лимита цен на уровне 60 долларов за баррель, вступили в силу 5 декабря. Россия в качестве ответной меры запретила с 1 февраля поставки нефти иностранцам при наличии в контрактах использования механизма потолка цен.

"Источники сообщили, что ограничение не повлияло на импорт российской нефти, поскольку текущая цена составляет 53-56 долларов за баррель. Однако правительство взвешивает варианты, если цена превысит 60 долларов за баррель — тогда закупки будут ограничены — или если ЕС решит ввести всеобщие вторичные санкции в отношении стран, покупающих российскую нефть", — передает издание.

По данным аналитической компании Vortexa, Россия третий месяц подряд остается крупнейшим экспортером нефти в Индию, поставив в декабре 1,17 миллиона баррелей сырой нефти в сутки. Индия является третьим по величине импортером нефти в мире, она импортирует почти 80% своей потребности в сырой нефти.