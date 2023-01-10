МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 83,1 доллара за баррель с прежних 92,36 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. Всемирный банк предрек замедление роста мировой экономики в 2023 году

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2023 год был понижен до 77,18 доллара за баррель с декабрьской оценки в 86,36 доллара.

Кроме того, EIA установило прогноз по ценам на нефть на 2024 год — ожидается, что стоимость Brent составит 77,57 доллара за баррель, WTI — 71,57 доллара.

ДОБЫЧА НЕФТИ В США

Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в день — до 12,41 миллиона баррелей, в следующем году ожидает ее на уровне 12,81 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

В декабре минэнерго США повысило прогноз на 2023 год на 30 тысяч баррелей, до 12,34 миллиона баррелей в сутки.

Оценка добычи нефти в США в 2022 году была повышена на 30 тысяч баррелей в сутки — до 11,86 миллиона баррелей в день.