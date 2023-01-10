МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут более чем на 1%, пока рынки пребывают в ожидании данных по инфляции в США, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.43 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,16%, до 80,57 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,35%, до 75,64 доллара. При этом в течение дня динамика цен множество раз менялась.

Рынки ждут данных по инфляции в США, публикация которых запланирована на вечер четверга. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране замедлилась в декабре до 6,5% с 7,1% месяцем ранее.

При этом ранее во вторник вечером Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам 2023 года на 70 тысяч баррелей в день — до 12,41 миллиона баррелей, а также понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2023 году до 100,48 миллиона баррелей в сутки.

"Технически энергетический комплекс остается в нейтральном положении, с широким диапазоном, в котором цены могут колебаться, не создавая нового тренда", — цитирует агентство Блумберг аналитиков оптового дистрибьютора топлива TACenergy.