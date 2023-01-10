МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Министерство энергетики США ожидает, что добыча жидких углеводородов в России в 2023 году снизится на 1,5 миллиона баррелей в сутки к 2022 году, до 9,5 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. В США понизили прогноз цены нефти Brent на 2023 год

"Мы прогнозируем, что производство жидких углеводородов в России снизится до 9,5 миллиона баррелей в сутки в 2023 году с 10,9 миллиона баррелей в сутки в 2022 году, а затем в среднем до 9,4 миллиона в 2024 году", — говорится в докладе.

В то же время Минэнерго США отмечает неопределенность, в какой степени европейские и другие санкции в отношении российских нефти и нефтепродуктов, а также ограничение предельной цены на них, фактически повлияют на экспорт сырья из России. В ведомстве ожидают, что большая часть экспортируемой из РФ нефти продолжит находить покупателей.

Однако в производстве и экспорте российских нефтепродуктов перебои могут быть значительнее, говорят в американском минэнерго. Это связано с тем, что на этом рынке найти альтернативных покупателей, а также транспортные и другие услуги, чтобы доставить сырье этим покупателям, вероятно, будет сложнее.

Президент РФ в конце декабря своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно предусматривается потолок цены. По нефти документ запрещает такие поставки с 1 февраля, а по нефтепродуктам дату определит правительство РФ. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия в связи с этим готова на сокращение добычи, которое в начале текущего года может составить 5-7% (500-700 тысяч баррелей в сутки).

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.