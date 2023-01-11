Минэнерго: в течение года Казахстан поставит в Германию по "Дружбе" до 1,5 миллиона тонн нефти
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Объем первой партии казахстанской нефти, поставленной по нефтепроводу "Дружба" в ФРГ в январе, может составить 20 тысяч тонн, годовой — до 1,5 миллиона тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.
"Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв допмощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на весь 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и казахстанская компания. Как уточняла "Транснефть", 300 тысяч предполагается для прокачки в первом квартале, а заявка требует утверждения с Минэнерго РФ.
"Первая партия — 20 тысяч тонн нефти, это предварительно", — сказал Акчулаков журналистам в кулуарах правительства в среду.
Также министр отметил, что Россия поддержала транзит казахстанской нефти по нефтепроводной системе "Дружба" в Германию, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.
"Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв допмощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на весь 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и казахстанская компания. Как уточняла "Транснефть", 300 тысяч предполагается для прокачки в первом квартале, а заявка требует утверждения с Минэнерго РФ.
"Мы ждали официального подтверждения от коллег из России, пропуск через территорию Российской Федерации, поэтому здесь устное подтверждение мы имеем", — сказал Акчулаков журналистам в кулуарах правительства в среду.
По его словам, казахстанская сторона не ожидает каких-либо сложностей по этому вопросу. "Больших проблем с Российской Федерацией в отношении прокачки никогда у нас не было", — пояснил министр.
Германия в сентябре заявила, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены российских объемов. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в направлении порта в Усть-Луге.
https://1prime.ru/oil/20230111/839438092.html