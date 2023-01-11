МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Объем первой партии казахстанской нефти, поставленной по нефтепроводу "Дружба" в ФРГ в январе, может составить 20 тысяч тонн, годовой — до 1,5 миллиона тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков. Власти Казахстана заявили, что пытались не допустить закрытия McDonald's

"Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв допмощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на весь 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и казахстанская компания. Как уточняла "Транснефть", 300 тысяч предполагается для прокачки в первом квартале, а заявка требует утверждения с Минэнерго РФ.

"Первая партия — 20 тысяч тонн нефти, это предварительно", — сказал Акчулаков журналистам в кулуарах правительства в среду.

Также министр отметил, что Россия поддержала транзит казахстанской нефти по нефтепроводной системе "Дружба" в Германию, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв допмощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на весь 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и казахстанская компания. Как уточняла "Транснефть", 300 тысяч предполагается для прокачки в первом квартале, а заявка требует утверждения с Минэнерго РФ.

"Мы ждали официального подтверждения от коллег из России, пропуск через территорию Российской Федерации, поэтому здесь устное подтверждение мы имеем", — сказал Акчулаков журналистам в кулуарах правительства в среду.

По его словам, казахстанская сторона не ожидает каких-либо сложностей по этому вопросу. "Больших проблем с Российской Федерацией в отношении прокачки никогда у нас не было", — пояснил министр.

Германия в сентябре заявила, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены российских объемов. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в направлении порта в Усть-Луге.