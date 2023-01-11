МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Россия будет предпринимать все меры с целью обеспечения своих интересов на энергорынке, все ограничительные меры встретят противодействие, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о намерении G7 установить два потолка цен на российские нефтепродукты. Песков заявил о смутных возможностях прогнозирования финпотерь России

"Сходу вам вряд ли кто-то скажет. Разумеется, Россия будет делать все, чтобы обеспечить свои интересы. То есть любые вот такие принимаемые опять рестрикционные меры, они, конечно же, будут встречать противодействие. Россия будет балансировать свои интересы. Это можно сказать однозначно. Рынок позволяет это делать", — пояснил он, отвечая на вопрос, каким будет ответ России на подобные действия, будет ли он похож на тот, что был озвучен и введен для потолка цен на нефть.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя G7 о том, что страны "Большой семерки" намерены ввести два потолка цен на российские нефтепродукты в феврале — на торгующиеся с премией по сравнению с нефтью и со скидкой.

Песков также отметил, что Россия пока не сталкивалась с введенным ранее потолком цен на российские энергоресурсы.

"А что касается потерь, собственно, пока с потолком-то особо никто и не сталкивался, и потом, вы знаете, у нас действует указ президента, поэтому со скепсисом мы относимся к таким оценкам", — сказал он.

Пресс-секретарь не стал комментировать, какой дисконт на энергоресурсы был бы приемлемым по мнению Кремля.

Ранее Хельсинский центр исследований в области энергетики оценил потери России из-за потолка цен на нефть в 160 миллиардов евро, в Хельсинки ожидают, что после 5 февраля, после начала действия эмбарго, этот показатель вырастет до 280 миллиардов.