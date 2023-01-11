МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Контракты на экспорт нефти из России на февраль заключены, правительство в контакте с компаниями, они не сообщали о проблемах из-за эмбарго и потолка цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Эксперт спрогнозировал, введет ли Индия потолок цен на российскую нефть

"С компаниями мы в постоянном контакте. Контрактация на февраль завершена. И, в целом, на сегодняшний день компании по контрактации не говорят, что у них есть проблемы", — сказал Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на вопрос, есть ли у нефтегазовых компаний России проблемы из-за введения некоторыми странами нефтяных санкций.

Вице-премьер отметил, что контрагенты иногда требуют учитывать в договорах ситуацию, связанную с потолком цен. Однако, несмотря на то, что указ президента об ответных мерах начнет действовать с 1 февраля, правительство поставило задачу нефтегазовым компаниям в декабре и январе, а также при заключении контрактов на февраль, "жестко не учитывать" установление предельной цены, так как в будущем это может быть риском.

Новак добавил, что "основная проблема с нефтью — это высокий дисконт в результате высокого уровня стоимости фрахта, она выросла в связи с теми рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты относительно возможных санкций в соответствии с тем, что они не устанавливают потолок цен. Я надеюсь, что эта ситуация будет носить временных характер и дисконт со временем должен уменьшиться, как мы наблюдали это в течение 2022 года".

"На мой взгляд, сейчас основной риск — это дисконт, это первое. И второе — эмбарго на поставки нефтепродуктов и вводимый потолок цен. Будем реагировать на эти вызовы, будет докладывать и принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить поставки на новые рынки, логистику, транспортировку", — отметил вице-премьер.