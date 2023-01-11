Экспорт нефти из США за неделю упал почти вдвое — максимально с мая 2021 года
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Экспорт нефти из США за неделю, завершившуюся 6 января, упал почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей – до 2,137 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Таким образом, недельное падение показателя стало максимальным с 2021 года, когда за неделю по 7 мая экспорт нефти из страны сократился до 1,8 миллиона баррелей в сутки с 4,1 миллиона баррелей в день.
Импорт нефти в США за неделю, завершившуюся 6 января, напротив, вырос на 0,64 миллиона баррелей в сутки – до 6,35 миллиона баррелей в день. Показатель находится на максимальном с сентября прошлого года уровне.
Экспорт нефти и нефтепродуктов из страны за предыдущую неделю сократился на 1,814 миллиона баррелей в сутки – до 8,74 миллиона баррелей в день. Импорт нефти и нефтепродуктов в США вырос на 0,5 миллиона баррелей в день – до 7,988 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/oil/20230111/839449630.html