МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Экспорт нефти из США за неделю, завершившуюся 6 января, упал почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей – до 2,137 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Таким образом, недельное падение показателя стало максимальным с 2021 года, когда за неделю по 7 мая экспорт нефти из страны сократился до 1,8 миллиона баррелей в сутки с 4,1 миллиона баррелей в день.

Импорт нефти в США за неделю, завершившуюся 6 января, напротив, вырос на 0,64 миллиона баррелей в сутки – до 6,35 миллиона баррелей в день. Показатель находится на максимальном с сентября прошлого года уровне.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из страны за предыдущую неделю сократился на 1,814 миллиона баррелей в сутки – до 8,74 миллиона баррелей в день. Импорт нефти и нефтепродуктов в США вырос на 0,5 миллиона баррелей в день – до 7,988 миллиона баррелей в сутки.