ВЕНА, 12 янв — ПРАЙМ. Ущерб в связи с аварией на НПЗ Швехат оценивается в 175 миллионов евро, сообщили в четверг в австрийской нефтегазовой компании OMV. Австрийские власти намерены заменить российские поставки на биогаз

В октябре 2022 года концерн OMV сообщил о возобновлении работы НПЗ Швехат в полном объеме после завершения ремонтных работ, которые проводились с июня. Австрийская пресса сообщила в сентябре 2022 года, что спецслужбы республики ведут проверку причин аварии на НПЗ, рассматривается версия о возможном иностранном вмешательстве. Затем МВД Австрии опровергло это сообщение.

"Страховщики OMV подтвердили оценку страховой стоимости, связанную с инцидентом на НПЗ Швехат — около 175 миллионов евро. Эта сумма учтена в чистой операционной прибыли CCS за четвертый квартал 2022 года", — сообщил концерн.