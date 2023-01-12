МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Скачок мировых цен на нефть до 100 долларов за баррель исключить нельзя, но в среднем по году нефть будет заметно дешевле, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. В Китае указали на проблемы Германии из-за участия в нефтяных санкциях

Ведущие аналитики банков Уолл-стрит считают, что стоимость нефти в ближайшие месяцы может превысить 100 долларов за баррель. Прогноз был опубликован в январе в бюллетене Energy Source.

"Мы вполне можем увидеть скачок в район 95-100 долларов за баррель, но на горизонте года средние уровни, скорее всего, будут ощутимо ниже", — сказал Галактионов.

"Уровень неопределенности высокий, но можно грубо прикинуть широкую вилку 75-85 долларов за баррель, внутри которой сосредоточена большая часть актуальных прогнозов", — считает собеседник агентства.

Мировой бенчмарк — нефть Brent — в начале 2023 года торгуется в районе 80 долларов за баррель. Около 100 долларов она в последний раз стоила в ноябре 2022 года, а весной цены были близки к историческим рекордам, превышая 130 долларов.

По мнению эксперта, в конце первого квартала этого года открытие границ Китая может совпасть с сокращением российской добычи из-за западных санкций, что усложнит ситуацию с поставками и даст импульс росту мировых цен. Но все же нефть по 100 долларов в этом году может быть исключительно разовой историей, полагает Галактионов.