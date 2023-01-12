МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили рост до 1% после слабого увеличения утром, свидетельствуют данные торгов. Эксперт не исключил скачок цен на нефть до 100 долларов за баррель

Трейдеры ждут увеличения спроса в Китае. Кроме того, котировки поддерживает ослабление доллара.

По состоянию на 13.26 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,09% — до 83,57 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,05%, до 78,22 доллара. Утром нефть дорожала незначительно — в пределах 0,1%.

Рынки по-прежнему ожидают оживления спроса в Китае после ослабления карантина. Пекин с 8 января в рамках смягчения антиковидных мер полностью отменил карантин и анализы для приезжающих из-за границы.

Китай является одним из крупнейших в мире потребителей и импортеров нефти, поэтому ожидания по экономике страны отражаются на прогнозах нефтяного спроса.

Одновременно доллар дешевеет к другим мировым валютам, в том числе к иене — на 1,1%. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.