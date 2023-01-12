ВАШИНГТОН, 12 янв — ПРАЙМ. Палата представителей США одобрила в четверг законопроект о запрете продавать Китаю нефть из стратегического резерва США, свидетельствуют результаты голосования.

На фоне рекордно низких объемов запаса нефти в национальном резерве за запрет продажи топлива из него Пекину выступили 331 членов палаты, против — 97. Теперь законопроект должен быть рассмотрен и утвержден сенатом, в случае утверждения он поступит на подпись президенту. Аналитики в целом критично относятся к инициативе и прогнозируют, что контролируемый демократами сенат не поддержит ее.

"За последние два года президент (Джо – ред.) Байден высушил наш стратегический запас, чтобы отвлечь от ведомой им войны против американской энергетики, тем самым ослабил нашу экономическую и стратегическую безопасность", — заявил, представляя законопроект, лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ.

"Более того, администрация Байдена продавала нефть из наших стратегических запасов китайской коммунистической партии, которая сейчас имеет крупнейший контролируемый государством запас нефти в мире", — подчеркнул член палаты представителей, указав, что уровень запаса в США достиг рекордно низкой отметки с 1983 года.

Законопроект, принятый палатой в четверг, запрещает продажу нефтепродуктов из нацрезервов каким-либо компаниям или предприятиям, находящимся под контролем или связанным с компартией Китая. Исключение предусмотрено для поставок, которые не предназначены на экспорт в Китай.

По данным министерства энергетики США, для стабилизации ситуации на энергетическом рынке и сдерживания роста цен на топливо с ноября 2021 года из национального нефтяного резерва было изъято более 200 миллионов баррелей нефти.