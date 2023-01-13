МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ ПО СИСТЕМЕ КТК В 2022 ГОДУ СОСТАВИЛА 58,7 МЛН ТОНН, ИЗ КОТОРЫХ ОКОЛО 52,2 МЛН С ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА — КТК

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел дополнительные мощности нефтепровода и полностью готов к транспортировке повышенных объемов нефти в наступившем году, сообщил КТК.

"В отношении эксплуатационных перспектив 2023 года, генеральный директор КТК отметил, что, консорциум полностью готов к транспортировке повышенных объемов углеводородного сырья, с учетом дополнительных мощностей нефтепровода, уже полученных от реализации Программы устранения узких мест", — говорится в сообщении по итогам встречи главы КТК Николая Горбаня и министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова.