2023-01-13T10:58:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/oil/20230113/839462858.html
Транспортировка нефти по системе КТК составила 58,7 миллиона тонн
Нефть
Новости
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ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ ПО СИСТЕМЕ КТК В 2022 ГОДУ СОСТАВИЛА 58,7 МЛН ТОНН, ИЗ КОТОРЫХ ОКОЛО 52,2 МЛН С ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА — КТК Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел... ПРАЙМ, 13.01.2023
нефть, энергетика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ ПО СИСТЕМЕ КТК В 2022 ГОДУ СОСТАВИЛА 58,7 МЛН ТОНН, ИЗ КОТОРЫХ ОКОЛО 52,2 МЛН С ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА — КТК
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел дополнительные мощности нефтепровода и полностью готов к транспортировке повышенных объемов нефти в наступившем году, сообщил КТК.
"В отношении эксплуатационных перспектив 2023 года, генеральный директор КТК отметил, что, консорциум полностью готов к транспортировке повышенных объемов углеводородного сырья, с учетом дополнительных мощностей нефтепровода, уже полученных от реализации Программы устранения узких мест", — говорится в сообщении по итогам встречи главы КТК Николая Горбаня и министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова.